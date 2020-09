La ROVENTE OTTOBRATA non ce la toglierà nessuno. Peggio di così (Di venerdì 25 settembre 2020) Giusto. Giusto parlare dell’imponente cambiamento meteo climatico che sta per investirci. E’ proprio il caso di dirlo, arriverà un treno in corsa e sarà bene non farsi trovare nei binari. Arriverà dal Nord Atlantico e sarà carico d’aria fredda. Non a caso le temperature crolleranno, passando da valori eccezionalmente alti a valori eccezionalmente bassi (ovviamente per il periodo). Quindi, visto che qualcuno lo chiede, arriverà anche la neve. Sì, ma sulle Alpi e in Appennino, senza però escludere qualche fiocco addirittura sulle cime più alte della Sardegna. Parlare di freddo, di neve, insomma di Autunno inoltrato fa un certo effetto. Fino a qualche giorno fa, se la memoria non ci inganna, stavamo parlando di scenari di ben altro tenore. Stavamo parlando del caldo, delle altissime temperature, delle ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Giusto. Giusto parlare dell’imponente cambiamento meteo climatico che sta per investirci. E’ proprio il caso di dirlo, arriverà un treno in corsa e sarà bene non farsi trovare nei binari. Arriverà dal Nord Atlantico e sarà carico d’aria fredda. Non a caso le temperature crolleranno, passando da valori eccezionalmente alti a valori eccezionalmente bassi (ovviamente per il periodo). Quindi, visto che qualcuno lo chiede, arriverà anche la neve. Sì, ma sulle Alpi e in Appennino, senza però escludere qualche fiocco addirittura sulle cime più alte della Sardegna. Parlare di freddo, di neve, insomma di Autunno inoltrato fa un certo effetto. Fino a qualche giorno fa, se la memoria non ci inganna, stavamo parlando di scenari di ben altro tenore. Stavamo parlando del caldo, delle altissime temperature, delle ...

Giusto. Giusto parlare dell'imponente cambiamento meteo climatico che sta per investirci. E' proprio il caso di dirlo, arriverà un treno in corsa e sarà bene non farsi trovare nei binari. Arriverà dal ...

