(Di venerdì 25 settembre 2020) Mattiavuole tornare ad essere protagonista in Italia e le premesse ci sono e non sono affatto negative. L'attaccante ha vissuto diversi momenti difficili ma in questo strano avvio della stagione 2020-21, con la maglia del Genoa è già stato protagonista. Gol all'esordio contro il Crotone e grandi speranze per l'annata. Intervistato da Il Secolo XIX, il centravanti ha parlato della sua situazione e delle sue aspettative., gol e speranzecaption id="attachment 1024463" align="alignnone" width="642" Genoa (Getty Images)/caption"Era tanto che non facevo gol, mi. A gennaio ho rifiutato laperché nel frattempo è arrivata l'offerta del Genoa", ha spiegato. "Iotornare qui, nel club che mi ha fatto ...

ItaSportPress : La rinascita di Destro: 'Mi mancava il gol. Rifiutata la Cina, volevo solo il Genoa' - - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Mattia #Destro torna al gol in #SerieA dopo 16 mesi esatti. Una rinascita dietro la quale c'è lo zampino del ds rossoblù #F… - 7Cantona87 : RT @NicoSchira: Mattia #Destro torna al gol in #SerieA dopo 16 mesi esatti. Una rinascita dietro la quale c'è lo zampino del ds rossoblù #F… - lucapasotti1 : Oggi si è visto un Mattia Destro motivato e con voglia di giocare speriamo bene che quest'anno sia l'anno della sua… - PatriziaOrlan11 : RT @andre_mala94: Poker alla prima, un gioco che già si vede, Badelj dominante a centrocampo, rinascita Destro, Pjaca e Zappacosta subito d… -

Ultime Notizie dalla rete : rinascita Destro

ItaSportPress

Mattia Destro vuole tornare ad essere protagonista in Italia e le premesse ci sono e non sono affatto negative. L’attaccante ha vissuto diversi momenti difficili ma in questo strano avvio della stagio ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Un esordio in campionato col Crotone da incorniciare per Mattia Destro: oltre al gol, ha centrato una traversa e ha messo lo zampino in a ...