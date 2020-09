La regina Elisabetta in crisi a causa del covid | perderà 15 milioni di sterline

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il Covid non fa sconti a nessuno. In Inghilterra, dove la virulenza del Coronavirus è stata inizialmente negata dal primo ministro Boris Johnson, non saranno solo i sudditi a patire le conseguenze della crisi economica. La regina Elisabetta II, causa pandemia, perderà 15 milioni di sterline. La tetra previsione arriva da fonte autorevole, ovvero dall’ultimo rapporto del Sovereign Grant, il fondo usato per mantenere le residenze reali e pagare viaggi e salari.