La Regina Elisabetta diventa di nuovo bisnonna | in arrivo il nono Royal Baby | ma è scandalo su nonno Andrea

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) E’ inun altro bebè in casa Windsor. Non si tratta del quarto figlio pronosticato dai tabloid a William e a sua moglie Kate, in prima fila nella linea di successione al trono, bensì il primogenito della cugina Eugenie, da oggi ufficialmente in attesa con il consorte Jack Brooksbank. Ad annunciare la gravidanza della principessa e’ stata laFamily attraverso un tweet di Buckingham Palace. Il lieto evento è previsto per l’inizio del 2021. Eugenie è figlia del principe, duca di York – terzogenito diII e di Filippo di Edimburgo – e di Sarah Ferguson, nonchè sorella di Beatrice, che di recente ha sposato l’immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi. “Il Duca di York, Sarah, Duchessa di York, i signori ...