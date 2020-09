La promoter al tempo del Covid? Un ologramma che parla e sorride

(Di venerdì 25 settembre 2020) Cesano Boscone, Milano,, 25 settembre 2020 - «Attenda qui il suo turno per favore. Prego, ora può accomodarsi". La voce è di una cordiale hostess, ma l'immagine è l a proiezione in 3D di una ragazza , ...

13Gardini : PROMOTER CHOGAN Cerchi un lavoro che ti faccia guadagnare da casa e ti lasci tempo libero a sufficienza? Entra in C… - LadyTremeNDAH : Una volta lavorando come promoter io ed un mio collega ci avvicinammo ad una coppia di ragazzi e il mio collega eso… -

Ultime Notizie dalla rete : promoter tempo

Il Giorno

Cesano Boscone (Milano), 25 settembre 2020 - «Attenda qui il suo turno per favore. Prego, ora può accomodarsi". La voce è di una cordiale hostess, ma l’immagine è la proiezione in 3D di una ragazza, u ...La XVII edizione di Ipercorpo :: Tempo Reale – Festival internazionale delle arti dal vivo si svolge negli spazi all’aperto dell’ex deposito EXATR e in parte nel futuro auditorium dll’EXGIL (ex Casa S ...