La politica a un giro di boa che chiude un ciclo (di D. Palano) (Di venerdì 25 settembre 2020) (A cura di Damiano Palano, docente di Scienza della politica alla facoltà di Scienze politiche e sociali, direttore del dipartimento di Scienze politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore) Il responso che le urne ci hanno consegnato la sera del 21 settembre si presta a letture molto diverse. Nessuna delle principali forze politiche può dirsi veramente sconfitta. Il Movimento 5 Stelle può rivendicare il successo della propria riforma costituzionale, che corona la tradizionale battaglia contro la “casta”. Il Partito Democratico è riuscito a riconfermarsi con i propri candidati alla guida di regioni cruciali come Campania, Puglia e Toscana. Il fronte di (centro)destra può invece stilare un bilancio almeno in parte positivo per la riconferma di Toti in Liguria e di Zaia in Veneto, ma anche ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) (A cura di Damiano, docente di Scienza dellaalla facoltà di Scienze politiche e sociali, direttore del dipartimento di Scienze politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore) Il responso che le urne ci hanno consegnato la sera del 21 settembre si presta a letture molto diverse. Nessuna delle principali forze politiche può dirsi veramente sconfitta. Il Movimento 5 Stelle può rivendicare il successo della propria riforma costituzionale, che corona la tradizionale battaglia contro la “casta”. Il Partito Democratico è riuscito a riconfermarsi con i propri candidati alla guida di regioni cruciali come Campania, Puglia e Toscana. Il fronte di (centro)destra può invece stilare un bilancio almeno in parte positivo per la riconferma di Toti in Liguria e di Zaia in Veneto, ma anche ...

Azione_it : I padri costituenti di questa “riforma” si chiamano Grillo, Di Maio e Toninelli. #IoVotoNo è il segnale di chi cred… - bot_corno : RT @isentinelli: Se hai la gonna troppo corta è colpa tua Se sei provocante è colpa tua Se sei ubriaca è colpa tua Se vai in giro sola la… - gigi_corno : RT @isentinelli: Se hai la gonna troppo corta è colpa tua Se sei provocante è colpa tua Se sei ubriaca è colpa tua Se vai in giro sola la… - massimo09421979 : La politica a un giro di boa che chiude un ciclo (di D. Palano) - eli4never : RT @isentinelli: Se hai la gonna troppo corta è colpa tua Se sei provocante è colpa tua Se sei ubriaca è colpa tua Se vai in giro sola la… -

Ultime Notizie dalla rete : politica giro La politica a un giro di boa che chiude un ciclo (di D. Palano) L'HuffPost La politica a un giro di boa che chiude un ciclo (di D. Palano)

(A cura di Damiano Palano, docente di Scienza della politica alla facoltà di Scienze politiche e sociali, direttore del dipartimento di Scienze politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore) Il resp ...

GIRO D’ITALIA 2020: LANCIANO-TORTORETO, “AVVINCENTE VETRINA PER IL TERRITORIO”

TORTORETO – “Saremo protagonisti come città di arrivo della decima tappa del Giro d’Italia ed è un dato che attesta la capacità di Tortoreto nel gestire eventi di risonanza internazionale. Sono soddis ...

(A cura di Damiano Palano, docente di Scienza della politica alla facoltà di Scienze politiche e sociali, direttore del dipartimento di Scienze politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore) Il resp ...TORTORETO – “Saremo protagonisti come città di arrivo della decima tappa del Giro d’Italia ed è un dato che attesta la capacità di Tortoreto nel gestire eventi di risonanza internazionale. Sono soddis ...