La Guardia Costiera vieta l’imbarco sulla Mare Jonio | la ong | «Il governo ci vieta di soccorrere vite in mare»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Un provvedimento senza precedenti e lablocca, la nave della ong Mediterranea, che si stava apprestando a partire per una nuova missione di soccorso in, direttamente dal porto di Pozzallo. Il team di salvataggio, infatti, non potrà salirenave e, con una motivazione che viene notificata al comandante della nave, si evince che il problema sia rappresentato dal fatto che «i profili delle persone che si stavano per imbarcare non hanno alcuna attinenza con la tipologia di servizio svolto dalla». LEGGI ANCHE > Cosa prevede la nuova legge che dovrebbe superare i decreti Salvini...