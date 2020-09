La giravolta di Conte sui migranti: la Lega lo inchioda con un video. Così parlava ad agosto (Di venerdì 25 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte che oggi vuole cancellare i decreti sicurezza così parlava solo una manciata di settimane fa: "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che i risultati dei sacrifici compiuti per Contenere la diffusione del Covid siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri inflessibili". A ricordarlo è la Lega a cui, nel giorno dell'ennesimo sbarco di migranti, dalla nave ong Alan Kurdi, basta ripostare il video del 3 agosto per far emergere le contraddizioni e l'incoerenza del presidente del Consiglio. Qui di seguito e a questo link le parole di Conte, allora rilanciate dal viceministro Giancarlo Cancelleri. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il premier Giuseppeche oggi vuole cancellare i decreti sicurezza cosìsolo una manciata di settimane fa: "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che i risultati dei sacrifici compiuti pernere la diffusione del Covid siano vanificati dache tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri inflessibili". A ricordarlo è laa cui, nel giorno dell'ennesimo sbarco di, dalla nave ong Alan Kurdi, basta ripostare ildel 3per far emergere le contraddizioni e l'incoerenza del presidente del Consiglio. Qui di seguito e a questo link le parole di, allora rilanciate dal viceministro Giancarlo Cancelleri. ...

wukunny : @PTommy78 che splendida giravolta... dalla denuncia a conte &c a.... - LupoAlexandros : @LorStecchetti @thewaterflea 25 Febbraio 2020. Per non dimenticare. - danieledv79 : RT @albertomarroni: @luigiiovini @danieledv79 Ed è un segnale importante che distingua un imbecille da una persona normale. Vuol dire che a… - albertomarroni : @luigiiovini @danieledv79 Ed è un segnale importante che distingua un imbecille da una persona normale. Vuol dire c… - damianoprizia : @loff2 @antoniopolito1 il PD, del quale mi importa un H, ha sempre votato contro, poi dopo la giravolta a 360 del C… -

Ultime Notizie dalla rete : giravolta Conte La giravolta di Conte sui migranti: la Lega lo inchioda con un video. Così parlava ad agosto Il Tempo Il Mes è (già) stato approvato: che cosa può succedere adesso

Probabilmente la coerenza non è ben accetta in casa Movimento 5 Stelle, così come dimostrato dalle infinite giravolte effettuate sui temi storici ... ma il ministro dell'Economia e il premier Giuseppe ...

Conte al cospetto del Copasir: ecco cosa “incastra” il premier

Perfino all’interno della maggioranza giallorossa c’è chi non apprezza la mezza giravolta in favore di Pechino. Nel frattempo Conte ha riferito al Copasir la sua posizione. Chissà se in due ore avrà ...

Probabilmente la coerenza non è ben accetta in casa Movimento 5 Stelle, così come dimostrato dalle infinite giravolte effettuate sui temi storici ... ma il ministro dell'Economia e il premier Giuseppe ...Perfino all’interno della maggioranza giallorossa c’è chi non apprezza la mezza giravolta in favore di Pechino. Nel frattempo Conte ha riferito al Copasir la sua posizione. Chissà se in due ore avrà ...