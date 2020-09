La favoletta della democrazia diretta e i rischi del vincolo di mandato (Di venerdì 25 settembre 2020) Intervenendo a una tavola rotonda organizzata dal presidente del Parlamento Europeo, il fondatore del M5S Beppe Grillo dichiara: “non credo assolutamente più in una forma di rappresentanza parlamentare ma nella democrazia diretta, fatta dai cittadini attraverso i referendum”.Quasi contemporaneamente, in diretta facebook, Luigi Di Maio afferma di voler intervenire sull’assenza di vincolo di mandato dei parlamentari. Come intervenire non lo dice o non lo sa, ma sostiene che bisogna incidere sulla libertà d’azione del parlamentare.Non mancavano certo indizi sull’ostilità del M5S nei confronti della forma di democrazia pensata dai nostri costituenti, basti pensare all’intervista a “La Verità” del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Intervenendo a una tavola rotonda organizzata dal presidente del Parlamento Europeo, il fondatore del M5S Beppe Grillo dichiara: “non credo assolutamente più in una forma di rappresentanza parlamentare ma nella, fatta dai cittadini attraverso i referendum”.Quasi contemporaneamente, infacebook, Luigi Di Maio afferma di voler intervenire sull’assenza dididei parlamentari. Come intervenire non lo dice o non lo sa, ma sostiene che bisogna incidere sulla libertà d’azione del parlamentare.Non mancavano certo indizi sull’ostilità del M5S nei confrontiforma dipensata dai nostri costituenti, basti pensare all’intervista a “La Verità” del ...

Non mancavano certo indizi sull’ostilità del M5S nei confronti della forma di democrazia pensata dai nostri costituenti, basti pensare all’intervista a “La Verità” del luglio 2018 nella quale Davide ...

