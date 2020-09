La difesa di Becciu dimissionato dal Papa in 20 minuti | “Dalla Cei soldi alla coop di mio fratello? Dà lavoro a 60 famiglie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) “È surreale che io sia accusato di peculato. Darei la vita per il”. All’indomani della durissima decisione di Francesco di licenziarlo dal ruolo di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e di privarlo dei diritti del cardinalato, decisione comunicata in un’udienza durata venti, Angeloconvoca una conferenza stampa per spiegare le sue ragioni, come aveva fatto a caldo parlando con ilfattoquotidiano.it. “Mi sento un pochino stralunato, mi sembra tutto surreale, ma cerco di essere realista”, esordisce il porporato coi giornalisti. E aggiunge: “Ieri fino alle 18.02 mi sentivo amico del, fedele esecutore del. E poi il, parlando, mi ha detto che non aveva più fiducia in me perché ...