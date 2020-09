La crisi post Covid nelle città d’arte, a Firenze chiude il Caffè San Marco (Di venerdì 25 settembre 2020) FIRENZE – La chiusura del Gran Caffè San Marco di Firenze dimostra “la gravissima crisi” che sta vivendo il settore. E la notizia rinforza il teorema della Confesercenti: “Con i costi di gestione pre-covid e i fatturati post covid è alquanto arduo trovare un nuovo equilibrio per restare sul mercato”. Qualcosa “è stato fatto a livello locale e nazionale per provare a rendere possibile questo nuovo equilibrio, ma, in assenza di 15 milioni di turisti la forbice tra entrate ed uscite è così ampia che anche i cosiddetti ‘aiuti di Stato’ lasciano il tempo che trovano”, sottolinea Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) FIRENZE – La chiusura del Gran Caffè San Marco di Firenze dimostra “la gravissima crisi” che sta vivendo il settore. E la notizia rinforza il teorema della Confesercenti: “Con i costi di gestione pre-covid e i fatturati post covid è alquanto arduo trovare un nuovo equilibrio per restare sul mercato”. Qualcosa “è stato fatto a livello locale e nazionale per provare a rendere possibile questo nuovo equilibrio, ma, in assenza di 15 milioni di turisti la forbice tra entrate ed uscite è così ampia che anche i cosiddetti ‘aiuti di Stato’ lasciano il tempo che trovano”, sottolinea Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze

Firenze, 25 settembre 2020 - E' un'altra notizia che rivela la situazione molto complicata che vive il centro storico di Firenze, alle prese con il turismo che non decolla. Alle prese con una crisi po ...

Incontro al Cubo: l'Italia post-covid secondo Scanzi

«Si diceva che finito il lockdown saremmo diventati migliori. Ma siamo davvero migliori o siamo rimasti quelli di prima, o addirittura peggiorati?». A rispondere a questa domanda sarà il giornalista A ...

