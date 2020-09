La conferenza stampa di Filippo Inzaghi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 settembre 2020) Questo pomeriggio, tecnico del Benevento, ha sostenuto la primadella stagione di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha presentato la partita con la Sampdoria, in programma domani alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, con qualche parola anche sul calciomercato. Le parole disull’esordio L’ex centravanti di Juventus, Milan e Nazionale ha palesato ottimismo in vista dell’esordio dei campani. “Le sensazioni sono buone, ma il campo dirà se avremo fatto bene o male, come sempre. Dopo aver disputato un grande campionato di Serie B, adesso meritiamo di andare a giocarci queste partite su campi prestigiosi come quello di Marassi. Per provare ad ottenere il risultato, ...