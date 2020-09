La Campania come Genova. Mascherine anche all'aperto (Di venerdì 25 settembre 2020) Maria Sorbi Ieri casi in risalita (1.786) ma record di tamponi. Appello Gimbe: "Non sovraccaricare gli ospedali" È vero che l'Italia non è inguaiata come Francia e Spagna ma non è proprio il momento di abbassare la guardia. A dirlo sono i dati giornalieri (1.786 nuovi casi, centro in più rispetto al giorno precedente, e 23 decessi), che registrano un incremento lento ma costante dei contagiati. E a ribadirlo sono le analisi dei contagi settimanali effettuate dalla fondazione Gimbe. Negli ultimi sette giorni hanno continuato a salire i nuovi casi di coronavirus e si è ampliato ancora il bacino degli «attualmente positivi» (45.489). E si registrano numeri in crescita costante sul fronte ospedaliero: +382 pazienti ricoverati con sintomi e +38 in terapia intensiva, mentre tornano a salire i decessi (+35). La ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Maria Sorbi Ieri casi in risalita (1.786) ma record di tamponi. Appello Gimbe: "Non sovraccaricare gli ospedali" È vero che l'Italia non è inguaiataFrancia e Spagna ma non è proprio il momento di abbassare la guardia. A dirlo sono i dati giornalieri (1.786 nuovi casi, centro in più rispetto al giorno precedente, e 23 decessi), che registrano un incremento lento ma costante dei contagiati. E a ribadirlo sono le analisi dei contagi settimanali effettuate dalla fondazione Gimbe. Negli ultimi sette giorni hanno continuato a salire i nuovi casi di coronavirus e si è ampliato ancora il bacino degli «attualmente positivi» (45.489). E si registrano numeri in crescita costante sul fronte ospedaliero: +382 pazienti ricoverati con sintomi e +38 in terapia intensiva, mentre tornano a salire i decessi (+35). La ...

