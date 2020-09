La Calabria segue lo ‘sceriffo’ De Luca: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – La Calabria ha seguito l’esempio della Campania, con il presidente della Regione Jole Santelli che ha disposto l’obbligo della mascherina all’aperto per tutto il giorno fino al 7 ottobre con un’apposita ordinanza “per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19”. Un obbligo che vale per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni, oltre ovviamente alle persone con disabilità non compatibile con l’uso della mascherina, “ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva”. Multe fino a mille euro per i trasgressori Nell’ordinanza della Regione vengono poi”confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – Laha seguito l’esempio della Campania, con il presidente della Regione Jole Santelli che ha disposto l’obbligo della mascherina all’aperto per tutto il giorno fino al 7 ottobre con un’apposita ordinanza “per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19”. Un obbligo che vale per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni, oltre ovviamente alle persone con disabilità non compatibile con l’uso della mascherina, “ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva”. Multe fino a mille euro per i trasgressori Nell’ordinanza della Regione vengono poi”confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento ...

