La bimba tossisce | se la venga a prendere Psicosi Covid all' asilo nido

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Qualche colpo di tosse e scatta il panico. L'ultimo episodio traè avvenuto in undi Roma. "Sua figlia sta continuando a tossire, e per noi si tratta di. Se laa risubito. L'assurda telefonata è stata ricevuta l'altro giorno da una mamma terrorizzata. Che aveva portato da meno di un'ora la figlioletta di appena dieci mesi in una Trastevere. Ma evidentemente ormai ladel contagio sta prendendo il sopravvento. E anche chi avrebbe il dovere di essere responsabile e razionale perde il controllo", scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli commentando l'assurda vicenda. Anche gli operatori perdono il controllo. "Difficile infatti dare un altro giudizio ...