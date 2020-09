La Badoni di Lecco | quando la siderurgia italiana conquistava il mondo

(Di venerdì 25 settembre 2020) La lunga storia dellaha inizio alla fine del settecento lungo le pendici piene di minerali di ferro del lecchese, ricche di torrenti e di canali che alimentavano le fucine per la trasformazione della materia prima in trafilati, specialità peculiare della produzione siderurgica della zona che fu ammirata anche da Leonardo da Vinci. Siamo agli albori della prima rivoluzione industrialeGiuseppeda Castello sopralasciava le rive del Lario per iniziare un viaggio all'estero che lo avrebbe portato a vedere con mano i grandi progressi tecnologici dell'Europa della prima metà del secolo nella lavorazione industriale del ferro. Giuseppe, erede di una impresa familiare mista fra il commercio alimentare, la seta e il ferro fu il vero capostipite di una dinastia imprenditoriale delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Badoni Lecco

Lecco Notizie

LECCO – Uno è un volto storico della musica punk e alternative rock italiana: chitarrista, musicista, scrittore e protagonista, nel 1999 così come vent’anni dopo, di uno straordinario viaggio in Mongo ...La scuola è tornata in buona parte dell'Italia, sei mesi dopo le ultime lezioni in presenza. Oltre 5 milioni gli studenti quest'oggi in aula, come dichiarato dal Ministero dell'Istruzione, e ciò ha si ...