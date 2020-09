Koulibaly, Napoli: arriva l'offerta del PSG, ecco la risposta della società (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo il quotidiano il Napoli avrebbe rifiutato una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 52 milioni più 10 di bonus, offerta che non sia avvicina nemmeno lontanamente ai 75 ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo il quotidiano ilavrebbe rifiutato una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 52 milioni più 10 di bonus,che non sia avvicina nemmeno lontanamente ai 75 ...

ZZiliani : Spero fortemente che Koulibaly e Skriniar restino a Napoli e Inter. Punto 1: sono due gioielli e con loro in Premie… - 100x100Napoli : Il futuro di #Koulibaly non è ancora stato deciso: il punto sulla situazione. - Danila9631 : RT @ZZiliani: Spero fortemente che Koulibaly e Skriniar restino a Napoli e Inter. Punto 1: sono due gioielli e con loro in Premier diventer… - AQVILAROMANA : @_RobertoErre @misterbarcollo Beh...Conte non si puo'lamentare... anche il Napoli se tiene Koulibaly sara' da tener… - InterPiatto : RT @ZZiliani: Spero fortemente che Koulibaly e Skriniar restino a Napoli e Inter. Punto 1: sono due gioielli e con loro in Premier diventer… -