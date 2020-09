Koulibaly, ADL rifiuta l’ultima offerta del PSG: permanenza vicina? (Di venerdì 25 settembre 2020) Il calciomercato, in casa Napoli, è all’ordine del giorno. Dopo l’acquisto di Victor Osimhen, la società partenopea non ha chiuso altri colpi di rilievo, con il dirigente Cristiano Giuntoli che si sta occupando principalmente del mercato in uscita. Un giocatore che presto potrebbe fare le valigie è infatti Kalidou Koulibaly. Il centrale partenopeo è nel … L'articolo Koulibaly, ADL rifiuta l’ultima offerta del PSG: permanenza vicina? Leggi su dailynews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Il calciomercato, in casa Napoli, è all’ordine del giorno. Dopo l’acquisto di Victor Osimhen, la società partenopea non ha chiuso altri colpi di rilievo, con il dirigente Cristiano Giuntoli che si sta occupando principalmente del mercato in uscita. Un giocatore che presto potrebbe fare le valigie è infatti Kalidou. Il centrale partenopeo è nel … L'articolo, ADLl’ultimadel PSG:

Kalidou Koulibaly resta in bilico. Da un lato c'è Gennaro Gattuso che spinge per la conferma, dall'altro c'è il Napoli che aspetta ancora offerte ufficiali da parte dei club interessati che al momento ...

Kalidou Koulibaly potrebbe restare a Napoli e non volare più in Francia o in Inghilterra. Come riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione 'Voce di Popol ...

Kalidou Koulibaly resta in bilico. Da un lato c'è Gennaro Gattuso che spinge per la conferma, dall'altro c'è il Napoli che aspetta ancora offerte ufficiali da parte dei club interessati che al momento ...

Kalidou Koulibaly potrebbe restare a Napoli e non volare più in Francia o in Inghilterra. Come riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione 'Voce di Popol ...