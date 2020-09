Khedira | fissato il giorno della rescissione del contratto con la Juve | i dettagli

(Di venerdì 25 settembre 2020) Samisempre più vicino alla risoluzione di. Ecco quando dovrebbe avvenire l’accordo Sempre più vicina la risoluzione didi Samicon la. Il centrocampista bianconero non rientra nei piani di Andrea Pirlo esocietà, che è stata molto chiara con lui. Come riporta Sky Sport, lunedì dovrebbe avvenire la risoluzione consensuale del tedesco, la terza del mercatodopo quelle di Matuidi e Higuain. L’obiettivo di svecchiare la rosa prosegue. Leggi su Calcionews24.com

