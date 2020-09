Juventus | senti Marchisio | “Milan unica alternativa ai bianconeri Tornare a Torino? Ho le idee chiare”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Laè sempre stata una seconda famiglia per me".Parola di Claudio. Il 3 ottobre 2019 il triste annuncio: dopo ben 389 presenze ufficiali con la maglia dellae 55 con quella della Nazionale italiana, il classe '86 decide di appendere gli scarpini al chiodo. Oggi, l'ex centrocampista bianconero, che con la Vecchia Signora ha vinto sette campionati di Serie A consecutivi, uno di Serie B, tre Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia consecutive, non esclude un possibile ritorno ain una veste diversa: "in bianconero? Vedremo in futuro se ci sarà occasione. È importante quello che hai lasciato, non solo come trofei e vittorie, ma anche come ricordo per i tifosi. Laè stata una seconda famiglia non da ...