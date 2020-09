Juventus | Morata si presenta | “Ho sempre sognato un ritorno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il nuovo giocatore della, Alvaro, si èto questo pomeriggio in conferenza stampa all’Allianz Stadiun. Lo spagnolo è stato acquistato tramite un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, ed è tornato al club dei suoi sogni: “Il mio sogno da bambino era giocare nell’Atletico poi quando sono venuto qua ero molto giovane ehoun ritorno alla Juve. Non c’è niente da dire, alla fine io so quello che devo fare e sono felice”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SU PIRLO – “Cosa penso di Pirlo come allenatore? E’ fatto per questo mestiere, perché ama la palla, è elegante, è stato un mio compagno ma sono rimasto ...