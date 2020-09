Juventus | Morata si presenta | “E’ l’occasione della mia vita | Pirlo mi ha impressionato” E su CR7…

Leggi su mediagol

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Essere qui un'altra volta è molto bello, sono cresciuto come persone e come giocatore. Siamo andati via in due e siamo tornati in cinque. Sono felice".Parola di Alvaro. L'attaccante spagnolo è tornato a vestire la maglia bianconera, che ha già indossato per due stagioni nel corsosua carriera (dal 2014 al 2016). E nella giornata di oggi è statoto in conferenza stampa."Sono al posto giusto al momento giusto. So cosa devo fare per rivivere le situazioni di prima. Ora sono più esperto e questa è l'opportunitàmiail nuovo allenatore? Lo sapevo che ci sarebbe arrivato. Sono rimasto impressionato da come gestisce il gruppo, sa come giocare bene con la palla. E' perfetto per la. ...