Juventus | Morata | “Impressionato da Pirlo Voglio fare tanti gol E con Cristiano Ronaldo…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 25 settembre 2020) Alvarosi ripresenta alla. Conferenza stampa per l'attaccante spagnolo arrivato nelle ultime ore a Torino e che si è già messo a disposizione della squadra allenata da Andrea. E proprio del mister, degli allenamenti e degli obiettivi personali e di squadra che il centravanti ha parlato al debutto in questa sua nuova seconda esperienza con la Vecchia Signora.Le parole dicaption id="attachment 1027043" align="alignnone" width="699"(Twitter)/caption"La Juve ha scommesso su di me quando ero giovane, tornare era un mio sogno", ha esordito. "? Devo dire che è bellissimo essere allenati da lui che è stato un mio compagno. Sono rimasto impressionato da come gestisce il gruppo, ...