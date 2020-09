Juve, Paratici rischia il posto. Dopo il mercato possibile addio: c'è già chi lo vuole (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabio Paratici potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Per lui si parla di Roma: le ultimissime Leggi su 90min (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabiopotrebbe lasciare lantus nelle prossime settimane. Per lui si parla di Roma: le ultimissime

ZZiliani : La prova provata che per Paratici alla Juve è finita. (A buon intenditor, poche parole) - tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - Corriere : Il primo a chiamare il rettore è stato Cherubini, neo-direttore sportivo della società; in seguito, anche il dirett… - CalcioJcom : New post: Milik parametro zero Juve, ecco la scelta di Paratici - Domenico1oo777 : RT @GiovaAlbanese: Il Rettore di Perugia, Maurizio Oliviero, esclusivo sul caso Suarez su @tuttosport ?? 'La Juve, tramite Cherubini, mi ha… -