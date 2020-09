Jurgen Klopp: “Giusto che i grandi club aiutino le categorie inferiori” (Di venerdì 25 settembre 2020) “C’è una situazione complessa, non credo ci sia una sola risposta. In generale chi è privilegiato dovrebbe aiutare chi è meno fortunato. Ma in questo momento penso che tutti i club siano in una posizione difficile. Onestamente non capisco come il club possa trovare il tempo per occuparsi del calcio. Pensavo fossero impegnati con altre cose. Ma capisco il ragionamento, i big club dovrebbero aiutare le società di categorie inferiori“. Lo ha dichiarato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa a proposito delle misure in procinto di essere adottate per fronteggiare la crisi legata al coronavirus. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “C’è una situazione complessa, non credo ci sia una sola risposta. In generale chi è privilegiato dovrebbe aiutare chi è meno fortunato. Ma in questo momento penso che tutti isiano in una posizione difficile. Onestamente non capisco come ilpossa trovare il tempo per occuparsi del calcio. Pensavo fossero impegnati con altre cose. Ma capisco il ragionamento, i bigdovrebbero aiutare le società diinferiori“. Lo ha dichiarato l’allenatore del Liverpoolin conferenza stampa a proposito delle misure in procinto di essere adottate per fronteggiare la crisi legata al coronavirus.

