Jurassic World Nuove Avventure 2 ci sarà? I piani dei produttori e il possibile crossover con la saga originale (Di venerdì 25 settembre 2020) Jurassic World Nuove Avventure 2 non è stato ancora confermato da Netflix, ma i produttori della serie animata hanno già qualche idea su un possibile seguito. Lo show, approdato sulla piattaforma il 18 settembre, è ambientato nello stesso universo della saga cinematografica di Jurassic Park, ma si impone anche come prequel/midquel di Jurassic World. La trama racconta cosa accade dall’altra parte dell’ormai iconica Isla Nublar, dopo che un gruppo di ragazzi rimane bloccato e braccato da diversi dinosauri, questi ultimi fuggiti dal loro habitat. Colin Trevorrow e Scott Kreamer, produttori della serie animata insieme a Steven Spielberg, hanno dichiarato che non solo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)2 non è stato ancora confermato da Netflix, ma idella serie animata hanno già qualche idea su unseguito. Lo show, approdato sulla piattaforma il 18 settembre, è ambientato nello stesso universo dellacinematografica diPark, ma si impone anche come prequel/midquel di. La trama racconta cosa accade dall’altra parte dell’ormai iconica Isla Nublar, dopo che un gruppo di ragazzi rimane bloccato e braccato da diversi dinosauri, questi ultimi fuggiti dal loro habitat. Colin Trevorrow e Scott Kreamer,della serie animata insieme a Steven Spielberg, hanno dichiarato che non solo ...

cinefilosit : Jurassic World: Dominion e l'importanza del cast originale nella storia #ILoveCinefilos - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jurassic World: Dominion – Non sottovalutate i ruoli di Goldblum, Dern e Neill - badtasteit : #JurassicWorld – Dominion, secondo #ColinTrevorrw le persone stanno 'sottovalutando' l'importanza del cast originale - IoSonoSpiderMan : @theycallmehime La lista è lunga, ti spillo qualche titolo: Away Into The Dark (RaiPlay) Le strade del male Baby 3… - spiritogatto : @FreedomRa1958 @PrestiDaniela Jurassic world? Cos è si mangia? -