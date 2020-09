"Italia a basso rischio Covid". Ma Conte vuole prorogare lo stato di emergenza (Di venerdì 25 settembre 2020) Francesca Bernasconi Il rapporto dell'Ecdc sulla pandemia inserisce l'Italia tra i Paesi con un "trend stabile". Ma il governo potrebbe decidere di estendere l'obbligo di tamponi ad altri Stati. E, in prospettiva, resta la possibilità di prorogare lo stato di emergenza "Alcuni Paesi stanno segnalando più casi ora di quanti ne abbiano registrati a marzo". A lanciare l'allarme è la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, commentando l'ultimo rapporto sulla valutazione del rischio legato alla pandemia di Covid-19, stilato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). È necessario che gli Stati agiscano in fretta, perché questa "potrebbe essere l'ultima occasione per evitare il ripetersi" di una situazione ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Francesca Bernasconi Il rapporto dell'Ecdc sulla pandemia inserisce l'tra i Paesi con un "trend stabile". Ma il governo potrebbe decidere di estendere l'obbligo di tamponi ad altri Stati. E, in prospettiva, resta la possibilità dilodi"Alcuni Paesi stanno segnalando più casi ora di quanti ne abbiano registrati a marzo". A lanciare l'allarme è la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, commentando l'ultimo rapporto sulla valutazione dellegato alla pandemia di-19, stilato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). È necessario che gli Stati agiscano in fretta, perché questa "potrebbe essere l'ultima occasione per evitare il ripetersi" di una situazione ...

