Io ti cercherò | trama e cast sulla nuova fiction con Alessandro Gassmann

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 25 settembre 2020) Una Roma notturna e pericolosa, i rimpianti di un padre, il bisogno e il desiderio di verità sono il motore dellaIo ti cercherò che vede come protagonista. La serie che si sviluppa in quattro serate è in onda da lunedì 5 ottobre alle 21,25 su Rai1, ma i primi due episodi sono disponibili in streaming da sabato 3 ottobre su RaiPlay. Io ti cercheròdopo I bastardi di Pizzofalcone si cala nei panni di Valerio, un ex poliziotto tormentato per la scomparsa di suo figlio Ettore. Il ragazzo, 23 anni, viene ritrovato senza vita lungo le sponde del Tevere. Il padre, che dalla polizia si era ritrovato a fare il benzinaio in una piccola città del centro Italia, torna in ...