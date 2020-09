Investe un uomo | scappa e mente alla polizia | solo dopo scopre che era il suocero

(Di venerdì 25 settembre 2020)unsulle strisce pedonali e, salvo poi scoprire che si tratta del. Il comportamento di Fatheha Begum Abedin, ragazza 29enne di Leicester, in Inghilterra, le è costato caro: nonha causato la rottura del bacino al povero malcapitato, ma dovrà anche scontare 18 mesi di carcere per aver ostacolato il corso della giustizia,ndoile poiSecondo quanto riportato dal Daily Mail, i fatti risalgonosera del 5 febbraio del 2018, quando la donna si trovava al volante della sua auto. Distratta dall’utilizzo del cellulare, avrebbe investito il61enne, ...

