Intimidazioni, pestaggi e bombe. La polizia di Brindisi arresta 13 soggetti legati al clan Campana: i video che inchiodano i criminali (Di venerdì 25 settembre 2020) La polizia di Brindisi ha arrestato 13 componenti della Sacra Corona Unita legati al clan Campana, attivo sul territorio Brindisino. All’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno preso parte oltre 100 operatori, tra agenti della polizia di Stato della Questura di Brindisi, coadiuvati da numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia, personale del IX Reparto Volo di Bari. L’attività investigativa ha consentito di monitorare diversi episodi in tutta la provincia. In particolare, tutti gli elementi acquisiti hanno permesso di dimostrare l’attuale operatività in questo territorio dell’associazione mafiosa nella commissione di una serie di reati con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladihato 13 componenti della Sacra Corona Unitaal, attivo sul territoriono. All’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno preso parte oltre 100 operatori, tra agenti delladi Stato della Questura di, coadiuvati da numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia, personale del IX Reparto Volo di Bari. L’attività investigativa ha consentito di monitorare diversi episodi in tutta la provincia. In particolare, tutti gli elementi acquisiti hanno permesso di dimostrare l’attuale operatività in questo territorio dell’associazione mafiosa nella commissione di una serie di reati con ...

Failbetter6 : RT @Lichtung5: @confundustria Comunicazione di servizio. Per incentivare il caporalato a fine mese parte il concorso ' il caporale dell'ann… - ZeniaConfusa : RT @Lichtung5: @confundustria Comunicazione di servizio. Per incentivare il caporalato a fine mese parte il concorso ' il caporale dell'ann… - confundustria : RT @Lichtung5: @confundustria Comunicazione di servizio. Per incentivare il caporalato a fine mese parte il concorso ' il caporale dell'ann… - Lichtung5 : @confundustria Comunicazione di servizio. Per incentivare il caporalato a fine mese parte il concorso ' il caporale… - Lichtung5 : Comunicazione di servizio. Per incentivare il caporalato a fine mese parte il concorso ' il caporale dell'anno'. Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Intimidazioni pestaggi Intimidazioni, pestaggi e bombe. La polizia di Brindisi arresta 13 soggetti legati al clan Campana: i video… Il Fatto Quotidiano Scacco ai Bonavolta, il ras Salvatore finì nel mirino del clan Rinaldi

Quel pestaggio insospettì gli investigatori ... Anche perchè nei mesi precedenti c’erano state due intimidazioni ai danni di Bonavolta e della sua famiglia. Nel novembre del 2017 un potente ...

PENSIERI DELLA DOMENICA — il Blog di Libero Venturi

Sono da tempo un estimatore di Capoverde, un arcipelago con alcune fra le isole più belle del mondo. Ci sono molti centri del Festival Sete Sois Sete Luas e, non a caso, l’amico Marco Celati, sedicent ...

Quel pestaggio insospettì gli investigatori ... Anche perchè nei mesi precedenti c’erano state due intimidazioni ai danni di Bonavolta e della sua famiglia. Nel novembre del 2017 un potente ...Sono da tempo un estimatore di Capoverde, un arcipelago con alcune fra le isole più belle del mondo. Ci sono molti centri del Festival Sete Sois Sete Luas e, non a caso, l’amico Marco Celati, sedicent ...