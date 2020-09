Inter: se dovesse partire Skriniar, il nome nuovo per la difesa potrebbe essere Kabak (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, il Tottenham starebbe tentando l'affondo decisivo per mettere a disposizione dell'allenatore Mourinho Milan Skriniar. Sembra che ci sia già stato un confronto tra il ... Leggi su it.blastingnews (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, il Tottenham starebbe tentando l'affondo decisivo per mettere a disposizione dell'allenatore Mourinho Milan. Sembra che ci sia già stato un confronto tra il ...

ilnani1003 : @pap1pap @gazzetta @mundodeportivo Con una differenza, se poi Lautaro dovesse restare all'Inter per il mondo Deport… - Visio10x : Alle 14.00 conferenza stampa di Conte e Marotta dove comunicheranno che il mercato in entrata dell'Inter, è chiuso.… - VittoRoto : Per #Vecino l'#Inter spera in una cessione che permetta di avere un introito certo (prestito con obbligo di riscatt… - FMatino : Inter: se dovesse partire Skriniar, il nome nuovo per la difesa potrebbe essere Kabak - jrbasket2015 : Se dovesse uscire #Skriniar verso il #Tottenham, chi vorreste al suo posto all’#Inter? #Milenkovic #Smalling #Kabak #Rudiger -