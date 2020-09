Inter Miami, ancora niente debutto per Higuain: ritardi nel visto di lavoro e transfer internazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Non è ancora iniziata del tutto l'avventura di Gonzalo Higuain in MLS. L'attaccante argentino, trasferitosi nelle scorse settimane all'Inter Miami, squadra del patron David Beckham, nonostante abbia preso parte ormai da tempo agli allenamenti, non ha ancora ricevuto la documentazione per scendere in campo ufficialmente con il club.Higuain: mancano visto di lavoro e transfer Internazionalecaption id="attachment 1026715" align="alignnone" width="413" Higuain (Instagram Inter Miami)/captionLa sia squadra gioca, e purtroppo, come nell'ultima sfida della notte perde, e lui, Gonzalo Higuain, non può ancora aiutarla a suon di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Non èiniziata del tutto l'avventura di Gonzaloin MLS. L'attaccante argentino, trasferitosi nelle scorse settimane all', squadra del patron David Beckham, nonostante abbia preso parte ormai da tempo agli allenamenti, non haricevuto la documentazione per scendere in campo ufficialmente con il club.: mancanodinazionalecaption id="attachment 1026715" align="alignnone" width="413"(Instagram)/captionLa sia squadra gioca, e purtroppo, come nell'ultima sfida della notte perde, e lui, Gonzalo, non puòaiutarla a suon di ...

