Inter-Fiorentina: le conferenze stampa pre-partita (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 Settembre alle ore 20:45 nello Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) si disputerà la partita Inter-Fiorentina. Conte dovrà subito rispondere alla Juventus che ha cominciato brillantemente il suo campionato battendo la Sampdoria. La Fiorentina vuole invece continuare la striscia di vittorie, anche lei ha iniziato alla grande il campionato di Serie A. Leggi anche: Inter-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla Inter-Fiorentina: le parole di Antonio Conte Il tecnico dell’Inter ha toccato molti punti in conferenza stampa, dal mercato, alle sensazioni su questo nuovo campionato, agli obiettivi fino alla concorrenza con la Juve. L’allenatore Leccese ha dichiarato: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 Settembre alle ore 20:45 nello Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) si disputerà la. Conte dovrà subito rispondere alla Juventus che ha cominciato brillantemente il suo campionato battendo la Sampdoria. Lavuole invece continuare la striscia di vittorie, anche lei ha iniziato alla grande il campionato di Serie A. Leggi anche:: probabili formazioni e dove vederla: le parole di Antonio Conte Il tecnico dell’ha toccato molti punti in conferenza, dal mercato, alle sensazioni su questo nuovo campionato, agli obiettivi fino alla concorrenza con la Juve. L’allenatore Leccese ha dichiarato: ...

Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - internewsit : Inter-Fiorentina, i convocati di Iachini: c'è Pezzella, out un centrocampista - - IlPetrolier3 : Ma dovevano per forza fare Inter Fiorentina di sabato sera? Dio cane - fcin1908it : Sky - Inter su Milenkovic: Fiorentina vuole offerta da far girare la testa - -