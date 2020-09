Inter-Fiorentina, Iachini: “A San Siro per giocarcela. Pezzella e Pugar? Spiego la loro assenza” (Di venerdì 25 settembre 2020) Parola a Beppe Iachini. Manca sempre meno alla prima uscita ufficiale dell'Inter che, domani sera, esordirà in Serie A nella sfida contro la Fiorentina: reduce dal successo maturato contro il Torino, nella prima giornata di campionato. A presentare il match di "San Siro" è il tecnico Beppe Iachini, Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia."Avrei preferito affrontare l'Inter più avanti visto che abbiamo iniziato a lavorare da poco. Affrontiamo una grande squadra, la prima antagonista della Juventus e sarà il secondo anno con un ottimo allenatore come Conte. L'anno scorso hanno chiuso secondi a un punto dai bianconeri e hanno fatto una grande Europa League, servirà una grande prestazione sotto tutti i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Parola a Beppe. Manca sempre meno alla prima uscita ufficiale dell'che, domani sera, esordirà in Serie A nella sfida contro la: reduce dal successo maturato contro il Torino, nella prima giornata di campionato. A presentare il match di "San" è il tecnico Beppevenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia."Avrei preferito affrontare l'più avanti visto che abbiamo iniziato a lavorare da poco. Affrontiamo una grande squadra, la prima antagonista della Juventus e sarà il secondo anno con un ottimo allenatore come Conte. L'anno scorso hanno chiuso secondi a un punto dai bianconeri e hanno fatto una grande Europa League, servirà una grande prestazione sotto tutti i ...

DiMarzio : La conferenza stampa di #Conte pre #InterFiorentina - Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - Mediagol : #Inter-#Fiorentina, #Iachini: “A San Siro per giocarcela. Pezzella e Pugar? Spiego la loro assenza” - sportli26181512 : Iachini: 'Con l'Inter se pensiamo solo a difenderci non ne veniamo fuori': Iachini: 'Con l'Inter se pensiamo solo a… -