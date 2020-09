Instagram: una foto permette l’accesso al tuo telefono (Di venerdì 25 settembre 2020) Una vulnerabilità di Instagram permette l’accesso al tuo telefono ad un utente remoto, tramite un semplice invio di una foto La scoperta del bug è sta segnalata da Check Point, azienda specializzata in sicurezza informatica, direttamente a Facebook, proprietario di Instagram. Le versioni di Instagram coinvolte sono quelle per Android precedenti alla 128.0.0.26.128 e permettono con l’invio di una singola immagine con dimensioni appositamente predisposte, di prendere possesso del telefonino della vittima. La vulnerabilità registrata con CVE-2020-1895 e confermata da Facebook, viene descritta come: “Un buffer overflow dell’heap”. Instagram: gestione dell’immagine e buffer overflow Per capire come sia possibile che ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 settembre 2020) Una vulnerabilità dil’accesso al tuoad un utente remoto, tramite un semplice invio di unaLa scoperta del bug è sta segnalata da Check Point, azienda specializzata in sicurezza informatica, direttamente a Facebook, proprietario di. Le versioni dicoinvolte sono quelle per Android precedenti alla 128.0.0.26.128 e permettono con l’invio di una singola immagine con dimensioni appositamente predisposte, di prendere possesso del telefonino della vittima. La vulnerabilità registrata con CVE-2020-1895 e confermata da Facebook, viene descritta come: “Un buffer overflow dell’heap”.: gestione dell’immagine e buffer overflow Per capire come sia possibile che ...

poliziadistato : Bolzano, si aggrappavano a treni in movimento filmandosi con una action cam, identificati e denunciati dalla… - MediasetTgcom24 : Scoperta falla su Instagram, con una foto gli hacker possono prendere il controllo del telefono #instagram… - MARCOCARTA85 : Buongiorno da una raggiante Catania! ?? by @angemimusic @ Aci Castello - DivinaPiadina : La nostra ##piada con la #porchetta è una Libidine! ?????? #piadinatime #piadina #foodstagram #foodlover #milanofood @… - FredMosby_ : @_Alessio_88 Non lo so, non è carino sputare veleno su una persona terza che conosci e che non si può difendere (an… -