Instagram | tante novità per Reels | la funzione che sfida TikTok

Instagram aggiornerà e migliorerà presto Reels, la funzione per creare brevi clip video in stile TikTok. L'annuncio è stato fatto direttamente dal profilo Twitter dell'app che fa capo a Facebook. Dopo poco più di un mese dal lancio anche in Italia, le novità in arrivo sono diverse e mirano a migliorare l'esperienza utente, con la speranza di rosicchiare quote di mercato alla rivale cinese. Nello specifico, le novità riguardano la lunghezza dei video, il timer e le funzioni dedicate al montaggio e alla modifica. Con il nuovo aggiornamento in arrivo, la durata massima passerà infatti a 30 secondi contro i 15 previsti inizialmente, con video quindi doppi per durata rispetto a quelli del competitor. Sarà inoltre possibile impostare il timer prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Instagram tante Instagram: arrivano tante novità su Reels, la modalità clone di TikTok Hardware Upgrade Fuori il primo singolo dell’avezzanese Francesco Torge che anticipa l’uscita del primo album “Aneddoti”

Avezzano – Da oggi venerdì 25 settembre è disponibile su YouTube, Instagram TV e Facebook il videoclip di “Tutto in un istante”, il singolo del cantautore abruzzese Francesco Torge che anticipa l’usci ...

Suarez saluta il Barcellona: “Tristezza per aver lasciato un posto che mi ha dato tanto”

ha voluto salutare il suo ex club tramite un post sul suo profilo Instagram. “Giornata speciale con sentimenti di tristezza per aver lasciato un posto che mi ha dato tanto come giocatore e come ...

