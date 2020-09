Insegnanti e studenti, manifestazioni per strada (Di venerdì 25 settembre 2020) Insegnanti e studenti chiedono maggiore sicurezza di fronte al Covid-19. In Italia, ieri giovedì 24 settembre, Insegnanti e studenti sono scesi nelle strade per chiedere migliori condizioni igieniche. Di fronte alla pandemia del coronavirus, Insegnanti e studenti segnalano la mancanza di spazio nelle scuole, al fine di rispettare le distanze sanitarie imposte dal decreto “Non ci sentiamo al sicuro perché non abbiamo dispositivi di protezione e non abbiamo abbastanza spazio“, lamenta un membro del sindacato, che stava manifestando a Roma. “Le nostre scuole non possono garantire il rispetto della sicurezza degli Insegnanti, spesso anziani, la loro salute è fragile. L’Italia è il Paese dove gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 settembre 2020)chiedono maggiore sicurezza di fronte al Covid-19. In Italia, ieri giovedì 24 settembre,sono scesi nelle strade per chiedere migliori condizioni igieniche. Di fronte alla pandemia del coronavirus,segnalano la mancanza di spazio nelle scuole, al fine di rispettare le distanze sanitarie imposte dal decreto “Non ci sentiamo al sicuro perché non abbiamo dispositivi di protezione e non abbiamo abbastanza spazio“, lamenta un membro del sindacato, che stava manifestando a Roma. “Le nostre scuole non possono garantire il rispetto della sicurezza degli, spesso anziani, la loro salute è fragile. L’Italia è il Paese dove gli ...

