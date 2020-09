Influencer negazionista parla con medico e si pente Bufera sui vip che boicottano le misure anti-Covid

Ultime Notizie dalla rete : Influencer negazionista

EuropaToday

pari a quello di un’influencer di professione. Angela di Mondello, problemi giudiziari In collegamento con Barbara D’Urso, Angela ha dunque ribadito che il suo non è un concetto negazionista, ma che ...Un successo degno di un'influencer. Scherzi a parte, la signora Angela è in collegamento da casa sua e la D'Urso ci tiene a farle ribadire in diretta a Live non è la D'Urso, il concetto che lei non è ...