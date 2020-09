Infila nella buca delle lettere del vicino un biglietto di 15 metri di lamentele | rivoleva indietro un gioco della figlia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Non sempre si va d'accordo con i propri vicini di casa , ma c'è chi arriva davvero ad esagerare nel volerlo dimostrare in maniere quantomeno originali. Lo sa bene un papà che si è ritrovato in casa un ...

rosatoeu : ?????? Infila nella buca delle lettere del vicino un biglietto di lamentele e insulti lungo 15 metri, lui lo posta su… - gyanky : @STriglione @lauraleghista Non si infila il coltello nella piaga, la lega ne ha già diverse di indagini a suo conto… - Debina87 : RT @Cazzme1: Mariateresa infila il dito nella piaga ?????? #GFVIP - Cazzme1 : Mariateresa infila il dito nella piaga ?????? #GFVIP - Ilsolito_In : @AssassinsBeary C'è una scena dove il ragazzino, pensando all'amore, fora una pesca col dito, ne esce il succo e po… -

Ultime Notizie dalla rete : Infila nella

Leggo.it

Non sempre si va d'accordo con i propri vicini di casa, ma c'è chi arriva davvero ad esagerare nel volerlo dimostrare in maniere quantomeno originali. Lo sa bene un papà che si è ritrovato in casa un ...Apre la sfortunata deviazione del difensore che infila nella sua porta, poi chiude l'attaccante che dal dischetto spiazza Lafont, ex portiere della Fiorentina, e si sblocca in campionato.