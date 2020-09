Industrie Chimiche Forestali prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) –ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 23 settembre 2020, complessive 2.850(corrispondenti allo 0,04% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,03 euro per un controvalore complessivo pari a 14.336 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delledetenute daa seguito degli acquisti comunicati è di 19.300, pari allo 0,268% del capitale sociale. Il numero di...

portaleconsulen : FORNI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI - LucyMilano92 : RT @osamundR: LA BOMBA ATOMICA, IL NUCLEARE, LE INDUSTRIE CHIMICHE che HANNO ACQUISITO LE INDUSTRIE ALIMENTARI, L’INQUINAMENTO (x fare ??) I… - PuntoSicuro : Inail: verifiche e sicurezza dei forni per le industrie chimiche #Forni #Inail #VerifichePeriodiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Industrie Chimiche

SoldiOnline.it

(Teleborsa) - Industrie Chimiche Forestali ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 23 settembre 2020, complessive 2.850 azioni proprie (corrispondenti allo 0,04% del capitale sociale) ad un prezzo ...Primi laureati per il corso internazionale, interamente in inglese, in Advanced Cosmetic Sciences attivato dal Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” a Rimini nell’anno accademico 2018/19. Il cor ...