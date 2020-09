Incendi Sicilia, notte da incubo a Scopello per un vasto rogo: abitazioni evacuate, minacciata la Riserva dello Zingaro [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Torna la paura a Scopello, nel Trapanese, dove un vasto Incendio – appiccato in almeno due punti e alimentato dal forte vento di scirocco – e’ divampato questa sera in localita’ Fontanafredda, minacciando la Riserva dello Zingaro gia’ devastata dai roghi di fine agosto. Alcune abitazioni sono state evacuate. Sul posto vigili del fuoco e forestale. Incredibili le immagini della gallery scorrevole in alto e dei VIDEO in fondo all’articolo. Roghi in serata anche nel Palermitano. Colpite in particolare Altavilla Milicia, Caccamo e Borgetto. Sempre nel Palermitano, brucia dal tardo pomeriggio di oggi anche Montagna Longa, a Carini. notte da incubo in ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Torna la paura a, nel Trapanese, dove uno – appiccato in almeno due punti e alimentato dal forte vento di scirocco – e’ divampato questa sera in localita’ Fontanafredda, minacciando lagia’ devastata dai roghi di fine agosto. Alcunesono state. Sul posto vigili del fuoco e forestale. Incredibili le immagini della gallery scorrevole in alto e deiin fondo all’articolo. Roghi in serata anche nel Palermitano. Colpite in particolare Altavilla Milicia, Caccamo e Borgetto. Sempre nel Palermitano, brucia dal tardo pomeriggio di oggi anche Montagna Longa, a Carini.dain ...

michiamofenice : Alla riserva dello zingaro rinascono le palme nane #incendi #sicilia - mapdig : I vigliacchi aspettano lo scirocco per agire. A Scopello l’ ennesimo incendio minaccia di nuovo lo Zingaro. I piro… - francusu : ancora #incendi. ma non facciamo che nel 2020 sfruttiamo la tecnologia per salvaguardare e videosorvegliare le aree… - _mrbyte : RT @michiamofenice: #incendi #castellammare #sicilia Basta lo scirocco e i deficienti sono tutti fuori - michiamofenice : #incendi #castellammare #sicilia Basta lo scirocco e i deficienti sono tutti fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sicilia Incendi: Carini avvolta dalle fiamme, nuovo rogo minaccia la riserva dello Zingaro | VIDEO e FOTO ilSicilia.it Scopello, torna l'incubo incendi: evacuate alcune abitazioni, vigili sul posto

Torna la paura a Scopello, nel Trapanese, dove un vasto incendio - appiccato in almeno due punti e alimentato dal forte vento di scirocco - è divampato questa sera in località Fontanafredda, minaccian ...

Vasto incendio sopra Carini: il forte vento complica spegnimento

20:17Vasto incendio sopra Carini: il forte vento complica spegnimento 20:05"Giuggiù", a Palermo nasce uno spazio musicale ideato e diretto da Federica Greco 20:04Viabilità, firmato il decreto di finan ...

Torna la paura a Scopello, nel Trapanese, dove un vasto incendio - appiccato in almeno due punti e alimentato dal forte vento di scirocco - è divampato questa sera in località Fontanafredda, minaccian ...20:17Vasto incendio sopra Carini: il forte vento complica spegnimento 20:05"Giuggiù", a Palermo nasce uno spazio musicale ideato e diretto da Federica Greco 20:04Viabilità, firmato il decreto di finan ...