Incendi Sicilia: forti venti di scirocco alimentano una decina di incendi nel Palermitano (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono ancora una decina gli incendi attivi nel Palermitano che vedono impegnati i forestali e i vigili del fuoco. A causa del vento non si sono potuti levare in volo gli elicotteri, mentre i Canadair hanno fatto gia' ritorno alla base per la scarsa visibilita'. Gli incendi piu' vasti sono nella zona di Carini, tra contrada Guardiola e Montagna Longa e a Corleone, in contrada Manosella. Sono stati gia' divorati diversi ettari di bosco e macchia mediterranea. Due gli incendi a Borgetto, nella zona di Bosco Balata e nei pressi del santuario di Romitello. Altri roghi ad Altavilla Milicia, a Sciara, in contrada Motta San Calogero e a Caltavuturo in contrada Mandragiumento.

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sicilia A Trapani e a Palermo roghi d’origine dolosa. Caccia ai piromani, aperte due inchieste La Repubblica Vasto incendio sopra Carini: il forte vento complica spegnimento

20:17Vasto incendio sopra Carini: il forte vento complica spegnimento 20:05"Giuggiù", a Palermo nasce uno spazio musicale ideato e diretto da Federica Greco 20:04Viabilità, firmato il decreto di finan ...

Incendiari scatenati in provincia di Palermo, decine di roghi ancora attivi

Sono ancora una decina gli incendi attivi nel palermitano che vedono impegnati i forestali e i vigili del fuoco. A causa del vento non si sono potuti levare in volo gli elicotteri. Mentre i canadair h ...

