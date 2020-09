Incendi in Sicilia: il forte vento alimenta i roghi nel Palermitano, richiesto l’intervento dei canadair (Di venerdì 25 settembre 2020) Il forte vento in queste ore sta alimentando un Incendio divampato nel Palermitano, tra Partinico e Balestrate: è stato richiesto l’intervento dei canadair per contrastare il fronte, che ha già divorato diversi ettari di vegetazione. Altri Incendi si registrano oggi in provincia, nella zona di Sciara, Ciminna, Carini e Marineo.L'articolo Incendi in Sicilia: il forte vento alimenta i roghi nel Palermitano, richiesto l’intervento dei canadair Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilin queste ore stando uno divampato nel, tra Partinico e Balestrate: è statol’interdeiper contrastare il fronte, che ha già divorato diversi ettari di vegetazione. Altrisi registrano oggi in provincia, nella zona di Sciara, Ciminna, Carini e Marineo.L'articoloin: ilnell’interdeiMeteo Web.

Incendio a Partinico, chiuso provvisoriamente un tratto della Palermo-Mazara

Sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo il traffico è bloccato, in direzione Mazara, in avvicinamento al km 33,700, a Partinico, in provincia di Palermo a causa di un incendio. Sul posto i vigil ...

