Inaugurata a 11 anni dal sisma nuova scuola antisismica ad Arischia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 25 settembre 2020) L'Aquila - In concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico in Abruzzo, è stato inaugurato il nuovo edificio scolastico della popolosa frazione aquilana di, realizzata nel post terremoto 2009 con criteri innovativi, ecocompatibili e didatticamente e tecnologicamente all'avanguardia. Tra i numerosi rappresentanti delle istituzioni intervenute, il vice ministro per l'Istruzione, Anna Ascani (Pd), il presidente della Regione, Marco Marsilio (FdI), il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi (FdI), la parlamentare aquilana del Pd Stefania Pezzopane e il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza. "E' una struttura ecocompatibile, tecnologica e piena di contenuti di apprendimento - ha spiegato la dirigente scolastica Gabriella Liberatore -. Questa è la rivoluzione della: gli alunni al ...