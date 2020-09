In Francia va sempre peggio: 16mila nuovi casi in un solo giorno (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovo record negativo di contagi da Covid-19 in Francia. peggiora anche il dato dei ricoverati in terapia intensiva, che per la prima volta superano quota mille. Si attendono gli effetti delle nuove restrizioni. La Francia non sembra poter dormire sonni tranquilli in questi giorni. Sembra quasi superfluo dire che la nazione transalpina sia diventata il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovo record negativo di contagi da Covid-19 inra anche il dato dei ricoverati in terapia intensiva, che per la prima volta superano quota mille. Si attendono gli effetti delle nuove restrizioni. Lanon sembra poter dormire sonni tranquilli in questi giorni. Sembra quasi superfluo dire che la nazione transalpina sia diventata il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

