"Il voto per me è un segno di protesta verso Roma". La versione di Luca Zaia (Di venerdì 25 settembre 2020) “E’ stata una vittoria strepitosa, che corona la mia storia da leghista: mai avuto altre militanze. Nel 2010, la mia prima elezione fu meramente politica: tanto valeva il centrodestra, tanto ho preso io”. E’ l’analisi del risultato elettorale e del suo successo personale che fa il governatore del Veneto Luca Zaia in un’intervista al Corriere della sera. E che alla luce del suo 76,79% oggi può dire: “Questo voto è il riconoscimento del mio lavoro da parte dei veneti. Ma anche un segno di protesta verso Roma. Civile, ma protesta”.“Nel 2020” osserva Zaia, “il rapporto tra cittadini e governatore diventa viscerale”. “Prima il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) “E’ stata una vittoria strepitosa, che corona la mia storia da leghista: mai avuto altre militanze. Nel 2010, la mia prima elezione fu meramente politica: tanto valeva il centrodestra, tanto ho preso io”. E’ l’analisi del risultato elettorale e del suo successo personale che fa il governatore del Venetoin un’intervista al Corriere della sera. E che alla luce del suo 76,79% oggi può dire: “Questo; il riconoscimento del mio lavoro da parte dei veneti. Ma anche undi. Civile, ma”.“Nel 2020” osserva, “il rapporto tra cittadini e governatore diventa viscerale”. “Prima il ...

