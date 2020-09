Il Trono di Spade: arriva la Deluxe Steelbook Limited Edition con tutte le stagioni in 4K (Di venerdì 25 settembre 2020) Dal 12 novembre, la celebre serie tv sarà disponibile in un'esclusiva edizione limitata: le otto stagioni in 4K UHD saranno proposte in singoli Steelbook contenuti in uno straordinario cofanetto di metallo. La serie tv più venduta in home entertainment di tutti i tempi nonché la più seguita nella storia di HBO, ovvero Il Trono di Spade continua ad essere un grande successo ed un vero e proprio fenomeno culturale. Ora, a partire dal 12 novembre, e per la prima volta in assoluto, l'intera serie tv sarà disponibile in una spettacolare ed esclusiva versione in edizione limitata con l'uscita speciale de Il Trono di Spade: Deluxe Steelbook Limited Edition in 4K Ultra HD, targata Warner ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020) Dal 12 novembre, la celebre serie tv sarà disponibile in un'esclusiva edizione limitata: le ottoin 4K UHD saranno proposte in singolicontenuti in uno straordinario cofanetto di metallo. La serie tv più venduta in home entertainment di tutti i tempi nonché la più seguita nella storia di HBO, ovvero Ildicontinua ad essere un grande successo ed un vero e proprio fenomeno culturale. Ora, a partire dal 12 novembre, e per la prima volta in assoluto, l'intera serie tv sarà disponibile in una spettacolare ed esclusiva versione in edizione limitata con l'uscita speciale de Ildiin 4K Ultra HD, targata Warner ...

