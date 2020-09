‘Il Trono di Spade’, arriva il cofanetto Deluxe Steelbook Ultra HD in edizione limitata (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Il Trono di Spade”, la serie tv più venduta in home entertainment di tutti i tempi nonché la più seguita nella storia di HBO, continua ad essere un grande successo ed un vero e proprio fenomeno culturale. Ora, a partire dal 12 novembre, e per la prima volta in assoluto, l’intera serie tv sarà disponibile in una spettacolare ed esclusiva versione in edizione limitata con l’uscita speciale de IL TRONO DI SPADE: DELUXE STEELBOOK LIMITED EDITION in 4K Ultra HD Blu-rayTM, di Warner Bros. Home Entertainment. Con tutti i 73 episodi e oltre 15 ore di contenuti extra, le otto epiche stagioni saranno proposte in singoli steelbook contenuti in un cofanetto di metallo. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Il Trono di Spade”, la serie tv più venduta in home entertainment di tutti i tempi nonché la più seguita nella storia di HBO, continua ad essere un grande successo ed un vero e proprio fenomeno culturale. Ora, a partire dal 12 novembre, e per la prima volta in assoluto, l’intera serie tv sarà disponibile in una spettacolare ed esclusiva versione in edizione limitata con l’uscita speciale de IL TRONO DI SPADE: DELUXE STEELBOOK LIMITED EDITION in 4K Ultra HD Blu-rayTM, di Warner Bros. Home Entertainment. Con tutti i 73 episodi e oltre 15 ore di contenuti extra, le otto epiche stagioni saranno proposte in singoli steelbook contenuti in un cofanetto di metallo.

