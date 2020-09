Il Tottenham (che ha appena preso Bale) pagherà 25 milioni per Milik? Secondo Tuttosport sì (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicina una svolta per il futuro di Milik. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti sarebbe entrata nel vivo la trattativa tra il Napoli e il Tottenham per l’attaccante polacco. La trattativa viene portata avanti da Stefano Castagna, leader di Football Capital, cioè l’agenzia alla quale si è rivolto lunedì David Pantak, l’agente storico di Milik. Ora la contrattazione si è spostata a Londra, dove l’entourage dell’attaccante polacco sta discutendo con Daniel Levy, patron degli Spurs, per trovare la combinazione che soddisfi il calciatore e il Napoli, club fermo sul prestito di un anno e riscatto obbligatorio a 25 milioni. Secondo il quotidiano torinese, la trattativa è oramai decollata e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicina una svolta per il futuro diquanto riportainfatti sarebbe entrata nel vivo la trattativa tra il Napoli e ilper l’attaccante polacco. La trattativa viene portata avanti da Stefano Castagna, leader di Football Capital, cioè l’agenzia alla quale si è rivolto lunedì David Pantak, l’agente storico di. Ora la contrattazione si è spostata a Londra, dove l’entourage dell’attaccante polacco sta discutendo con Daniel Levy, patron degli Spurs, per trovare la combinazione che soddisfi il calciatore e il Napoli, club fermo sul prestito di un anno e riscatto obbligatorio a 25il quotidiano torinese, la trattativa è oramai decollata e ...

