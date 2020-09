Il Tar salva l’alunno svogliato che la scuola aveva respinto (Di venerdì 25 settembre 2020) In prima media a Saluzzo era stato bocciato perché partecipava poco alla didattica a distanza e non si impegnava nei compiti Leggi su lastampa (Di venerdì 25 settembre 2020) In prima media a Saluzzo era stato bocciato perché partecipava poco alla didattica a distanza e non si impegnava nei compiti

picogiovanni : RT @Andrea_Zanoni: UNA BELLA NOTIZIA. IL TAR DEL VENETO BLOCCA L’APERTURA ANTICIPATA DELLA CACCIA. UNA BATOSTA PER ZAIA ABITUATO A LEGIFERA… - SIMO_CAVOUR : RT @Animalistiitaly: TRENTO: SI CERCA IN TUTTI I MODI DI PROSEGUIRE LA #CACCIA AGLI ORSI! Ma fortunatamente il Tar di #Trento ha bocciato i… - arcocielo : RT @Animalistiitaly: TRENTO: SI CERCA IN TUTTI I MODI DI PROSEGUIRE LA #CACCIA AGLI ORSI! Ma fortunatamente il Tar di #Trento ha bocciato i… - Sara29827183 : RT @Animalistiitaly: TRENTO: SI CERCA IN TUTTI I MODI DI PROSEGUIRE LA #CACCIA AGLI ORSI! Ma fortunatamente il Tar di #Trento ha bocciato i… - annaborioni : RT @Animalistiitaly: TRENTO: SI CERCA IN TUTTI I MODI DI PROSEGUIRE LA #CACCIA AGLI ORSI! Ma fortunatamente il Tar di #Trento ha bocciato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tar salva Il Tar dà ragione a Paccagnella e salva il Comune Il Gazzettino Il Tar “bacchetta” l’Assessorato all’Energia, Comune nisseno risarcito dalla Regione

12:51Bonus Sicilia: le proposte del coordinamento regionale unione giovani commercialisti 12:51Il Tar “bacchetta” l’Assessorato all’Energia, Comune nisseno risarcito dalla Regione 12:40Pescherecci seq ...

Non mangia da tre giorni, i Carabinieri salvano anziana a Castelvetrano

11:55Incendia la riserva di Ciminna, arrestato dai carabinieri un uomo di 61 anni 11:55Grande Fratello VIP, Cuccarini accusata di omofobia da Zorzi (e insultata) 11:55Non mangia da tre giorni, i Carab ...

12:51Bonus Sicilia: le proposte del coordinamento regionale unione giovani commercialisti 12:51Il Tar “bacchetta” l’Assessorato all’Energia, Comune nisseno risarcito dalla Regione 12:40Pescherecci seq ...11:55Incendia la riserva di Ciminna, arrestato dai carabinieri un uomo di 61 anni 11:55Grande Fratello VIP, Cuccarini accusata di omofobia da Zorzi (e insultata) 11:55Non mangia da tre giorni, i Carab ...